2022環太平洋軍演（RIMPAC）正在進行中，儘管美國國會去年通過的《2022會計年度國防授權法案》建議邀請台灣參加，但是五角大廈依舊沒發出邀請。美國聯邦眾議院院會於美東時間14日表決通過《2023會計年度國防授權法案》，重申邀請台灣參與2024年的環太軍演。我外交部表示，將持續密切關注本法案後續審議情形，並與美國行政部門及相關國會議員保持密切聯繫，以持續深化台美安全合作關係。

眾議院通過的《2023會計年度國防授權法案》條文內容包含重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台承諾、支持台灣維繫足夠的自我防衛能力、邀請台灣參與2024年環太平洋軍演（RIMPAC）等友我條文，也納入支持台灣設立美國「境外預先通關」計畫（Preclearance）及建立提供美國官員赴台研習的相關交流計畫等7項修正案。

外交部誠摯感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，積極推動深化台美軍事合作與交流，彰顯美國國會不分黨派對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持。