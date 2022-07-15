因為李男身上持有三把改造手槍、手銬、超過百發子彈等，以黑市價格初估百萬以上，長年沒有工作的李嫌為何持有槍械，是否為買兇殺人，讓李嫌成為替死鬼，檢警則說，相關案情仍有待進一步調查釐清。（吳建輝攝）

南投康建案4死命案凶嫌李鴻淵，下午在台中一家養身會館落網後，隨即被押往南投縣刑大接受調查，李男3點53分在警方戒護下抵達南投縣刑大，被問到為何殺人，李嫌能高喊「為了復仇」、「有深仇大恨」，被問到槍枝如何取得、有沒有接受殺手訓練，他則說是「你給的」（指記者），態度輕蔑，絲毫沒有悔意。

警方下午在台中養身會館制伏李嫌並上銬，槍殺４人的李嫌竟還露出笑容冷笑，面對鏡頭大喊「我是報仇殺人的啦」。警方從凶嫌身上起出3把槍枝、179顆子彈，宛如小型火藥庫，警方又查出，協助藏匿的養身館的經理是李的同鄉，因此也一併帶回偵辦中。

南投縣刑大表示，初步調查嫌疑人先至第一現場以手銬將劉姓、賴姓死者靠在椅子上射擊頭部槍殺，在騎乘機車到第二現場，先將相關員工叫進廁所，並以袋子收繳手機，在槍殺包含公司負責人賴男、賴男之女、張女，隨即騎乘機車往草屯市區及台中方向逃逸。

不過歹徒真正的犯案動機為何，仍有待進一步調查釐清，因為李男身上持有三把改造手槍、手銬、超過百發子彈等，以黑市價格初估百萬以上，長年沒有工作的李嫌為何持有槍械，是否為買兇殺人，讓李嫌成為替死鬼，檢警則說，相關案情仍有待進一步調查釐清。

縣長林明溱也到場關心，他表示南投警方結合中打、刑大等單位，利用不到20小時，不眠不休的查緝，火速將嫌犯逮捕歸案，因此特別頒發10萬元的加菜金，來鼓勵辛苦的警察弟兄．接下來也請警察同仁儘速查辦槍枝來源，也呼籲警政署對全國黑槍進行掃蕩，南投縣將全力配合，以保護人民安全。