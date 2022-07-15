漢來美食朝向多角化擴張，除了展店，更發展電商與外賣，同時啟動數位轉型大計，從去年底便積極投入APP的開發計畫，歷時半年多終於完成漢來美食的專屬APP《來美食APP》，整合集點、訂位、優惠一站式升級的美食消費體驗，堪稱目前所有餐飲集團中，優惠最多、獎勵最豐富的APP，為慶祝《來美食APP》上線，漢來美食更祭出大禮，凡下載註冊成為會員即送價值2000元開幕大禮包。

漢來美食全新推出的《來美食APP》是一款囊括各項餐飲服務的一站式APP，整合旗下漢來海港、名人坊等全台超過40家品牌餐廳資源，打造線上線下無隔閡的全方位服務平台。過去漢來美食透過官網、FB、IG、[email protected]等平台提供消費者訂位、訂餐等服務，現在《來美食APP》一站整合，只要打開APP，即可透過搜尋品牌快速找到想去的餐廳，也可以依照目前所在地區找到離自己最近的店點，隨時隨地完成訂位暢通無阻，同時也可以提前查看菜單，減少點餐的等待時間。

此外，訂位紀錄還會同步顯示於APP內，方便隨時查看，管理您的行程，也可以透過導航功能，讓您順利抵達餐廳。

點數經濟是漢來美食發展APP的另一個主要因素，為了更精準掌握消費者的消費偏好、提高會員的黏著度，提供會員更好的消費體驗，《來美食APP》結合齊來卡HS VIBE的點數系統，會員的每筆消費都可以享有點數回饋、點數折抵，《來美食APP》就是隨身「會員卡」，於漢來美食全台旗下所有品牌餐廳消費(宴會廳除外)，滿100元集0.3點，1點直接折抵1元，邊吃邊賺最划算，還能隨時在APP上掌握消費歷程與點數。此外《來美食APP》還導入行動支付(HS PAY)，在漢來美食旗下部份餐廳及台北世貿名人坊消費，APP變身時尚刷卡機，省去攜帶錢包或找零的麻煩，享受一鍵開啟快速付款的智慧便利生活！未來並將不定期透過點數倍增計劃讓會員快速累點、兌換各種好康優惠。

為了快速累積會員，漢來美食祭出超多優惠：首次下載即贈2000元大禮包，包含100元券2張(不限金額、每次限用一張)、200元券4張(消費1000元即可抵用一張、每次限用一張)、500元券2張(消費2000元即可抵用一張、每次限用一張)。下載立即送，當天消費就可以抵用一張。會員生日大禮包價值約1200元(須填寫生日資訊)，會員生日前30天還有專屬生日大禮包自動派發，包含漢來美食全品牌600元抵用券(消費1500元即可抵用)、糕餅小舖德式布丁塔、PAVO餐酒館壽星特調招待券、安那居豬腳麵線等多項好禮(不定時更新)。

為鼓勵消費，每月消費1筆即享100元餐飲抵用券回饋，「期間限定優惠」由漢來美食旗下多品牌聯手、不定期派送各種折價券、各種品牌商品券、優惠券等供會員搶領，8月底前有漢來蔬食木桶豆花免費兌換券、漢來上海湯包招牌小籠湯包免費兌換券，漢來軒四季鮮果冰免費兌換券、大廳酒廊松露黃金脆薯免費兌換券，每張價值60-220元不等，每次消費都能使用不同優惠券，各種優惠好康不間斷。