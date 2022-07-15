全聯宣布併購大潤發，公平會今（15日）已核准通過。（全聯提供）

各界矚目全聯併大潤發案，公平會決議「不禁止其結合」，但有「不可任意漲價」、「三年內對供應商不多收上架費」等附帶條件，以確保結合後「整體經濟利益」大於「限制競爭之不利益」。

對全聯擬取得大潤發公司95.97％股份之結合案，公平會表示，企業結合能提升經營績效、資源共享及競爭力，但如果是大型企業之結合，也可能產生對市場競爭的不利影響或疑慮，所以公平會要審慎把關。尤其全聯及大潤發等2大事業的結合，對於民生消費、供貨商及其他流通同業影響重大，所以公平會受理後，進行嚴謹的審查程序，並邀集上游供貨商所屬相關公(協)會、零售通路同業、學者專家及消費者保護主管機關充分討論，以廣納各界意見。

全聯認為併大潤發後，能提升營運效率、增加商品之調度效率、減少店面缺貨率，及提升客戶滿意度之規模經濟及範疇經濟綜效，且將對大潤發既有店面進行改裝、更新設備及提升賣場整體環境，創造更佳之消費體驗，以及多項確保結合促進整體經濟利益之承諾。

公平會指出，供貨商及外界有疑慮，擔心2大事業結合後，會不會讓市場過度集中？有沒有可能結合後調漲價格，讓消費者荷包縮水？在通路為王的時代，會不會讓相對弱勢的供貨商在交易上處於更不利的地位，甚至有不當新增或提高各種附加費用問題？

公平會進一步表示，本案雖未禁止其結合，但經過審慎評估後，為消弭限制競爭之疑慮，並確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益，可透過對申請結合事業附加下列負擔解除疑慮：

一、應確實履行主動提出之承諾，不得任意調漲價格。但非因參與結合事業之原因，例如供貨商本身成本結構改變之漲價等，不在此限。

二、結合實施之次日起3年內，維持全國各門市價格一致為原則之全國訂價政策，並針對各地區競爭情形得再調低價格。

三、結合實施之次日起，對於個別供貨商所取得之附加費用，不得任意提高。但基於新增服務所衍生之附加費用項目，不在此限。

四、結合實施之次日起3年內，全聯對於其供貨廠商不收取商品上架費、新點贊助費。

五、結合實施之次日起3年內，對於年度供銷制度之變更及交易條件之修正，不得更為不利。若有新增服務所衍生之附加費用項目，應由供貨廠商選擇及決定是否使用該項服務，且須事先取得同意。

六、結合實施之次日起，刪除供銷合約中有關最惠客戶相關約定條款及執行方式之約定。

七、結合實施起3年內，於每年12月31日前，提供履行負擔及有益於整體經濟利益成果報告送交備查。

公平會另外指出，全聯在申報結合的程序中，也自行承諾，主動提出許多願意負企業社會責任(CSR)的相關作為，包含平抑物價、協助農產品促銷、加強對離島與偏鄉服務及致力於社會公益或急難救助等。公平會希望透過此一結合案，能達到業者、消費者、社會大眾三贏。

全聯福利中心今（7/15）表示，本次收購範圍包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌。全聯今後將建立跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進，期望各自團隊持續發揮對消費市場的實戰經驗與互補性，共同攜手展開台灣零售業新篇章。

全聯董事長林敏雄表示，「全聯是本土企業，每間門市對於地方特色、顧客商圈都非常熟悉，一直以全民超市為己任。我認為結合大潤發在量販市場的豐富實績，及全聯在超市零售的長期耕耘，必定能為消費者創造更多優質的消費體驗，及高性價比的產品服務。」