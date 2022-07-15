國道10號傳出槍響！高雄市一名男子今天中午在國道10號駕車行駛時，疑因未讓一輛黑色自小客車從右側超車，該黑色自小客車駕駛竟放慢車速，不久即搖下車窗持手槍朝男子車輛開1槍，造成該車左後車窗碎裂，被害男子下國道後到派出所報案，目前警方已經掌握到嫌疑人27歲高男的車牌，經追蹤車輛行經路線。

警方透露，開槍歹徒疑似持空氣手槍朝被害人的車輛射擊鋼珠子彈，造成左後車窗碎裂，鑑識人員在汽車後座找到一顆鋼珠。

警方表示，被害人下國道後前往左營分局新莊派出所報案，並向警方表示，在國道10號駕駛中，因對方想超車不成，竟放慢車速，搖下車窗持槍朝他的汽車開槍，歹徒開槍後就加速逃逸，雖然只有車損人無受傷，但想起仍讓他心有餘悸，嫌犯實在太惡劣。

警方根據被害人所提供線索，已經掌握到嫌疑人27歲高男的車牌，經追蹤車輛行經路線，並通知高嫌於下午4時30分到案，高嫌配合到左營分局偵查隊說明案情，目前正在偵查隊詢問筆錄中。