衛福部前部長陳時中昨提出辭呈，投入台北市長選戰。行政院今公布衛福部長一職將由原次長薛瑞元接任，而醫福會執行長王必勝則接手衛福部次長、中央流行疫情指揮中心指揮官。對於薛瑞元擔任衛福部長，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，過去陳時中部長在長照的部分，對薛瑞元相當器重，相信薛瑞元一定可以勝任。

黃金舜表示，陳時中受到民進黨徵召，參選台北市長，相信陳時中有他人生的規劃。他所認識的陳時中非常沈穩、有溝通能力，對事情有獨特的看法。他認為，如果陳時中未來能當選台北市長，對台北市民會有很大的幫助，也是市民的福氣。

對於薛瑞元接棒衛福部長一職，黃金舜表示，他們過去有一些交情，薛瑞元過去在屏東擔任衛生局長，對基層、衛生管理很清楚也很了解，陳時中在長照的部分，對薛瑞元相當器重，2年多的防疫過程中，薛瑞元對陳時中的幫忙也很大。

黃金舜表示，陳時中參選台北市長後，還有一些防疫的工作要處理，也需借重薛瑞元的經驗。人口老化、長照是重要的一環，如果薛瑞元擔任次長，一定可以勝任。藥師公會和衛福部非常緊密，薛瑞元擔任部長後，相信溝通的管道是暢通的，沒有什麼困難。