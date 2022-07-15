吳姍儒（Sandy）從小就很有表演天賦，近年在主持領域表現亮眼，成為各大節目的優良主持人選，儘管事業忙碌，仍時不時和粉絲分享工作點滴。13日便在社群網站透露，這陣子幾乎所有的廠商和合作夥伴都指名要她穿「這顏色洋裝」，讓她忍不住直呼：「不可思議！」

吳姍儒在Instagram發表對自己形象的想法，表示無論是拍攝、直播、受訪或出席活動，幾乎每一位廠商和合作夥伴都指名要她穿純白洋裝，「純白喔，沒有花紋、沒有線條、沒有亮晶晶…純白色的洋裝。」

吳姍儒私下熱愛嘗試各種造型（圖／吳姍儒Instagram）

短短時間內，吳姍儒造型師的工作室累積了30件各式各樣的純白洋裝，但礙於工作，穿過的也不能再重複穿，吳姍儒打趣地說要來辦一場白色洋裝趴踢，邀請所有死都不穿洋裝的工作人員一起來「一人挑一件，笑鬧一場哈哈哈哈，不然美美洋裝都只活一次太可惜了。」

橘色也是吳姍儒常穿的顏色之一。（圖／吳姍儒Instagram）

但貼文的後段吳姍儒坦言自己不喜歡單色，感慨自己明明是個彩色的繽紛的歡愉的多變的人，但她還是樂觀的鼓勵自己：「低頭一看，嗯，今天依然是白色洋裝。好！就再純白一天吧！」