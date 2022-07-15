台灣奧迪攜手經銷商夥伴奧迪南部汽車加速拓展通路據點，今日成立全新Audi鳳山展示暨服務中心，擴大南台灣版圖，除提供車主及顧客完整4S品牌服務，展示中心內設有180kW的Audi極速快充站，同時占地逾千坪，雙層新車銷售區域共展示14台包含新世代車款、Audi Sport性能車款及e-tron 純電系列，另設有專層 Audi Approved： Plus嚴選中古車 嚴選中古車及售後服務區域。

台灣奧迪總裁安薩瑞Rahil Ansari表示：「我們品牌策略重點之一，即是讓消費者更容易接觸認識Audi，正因如此我們持續拓展在台經銷網絡，隨著全新Audi鳳山展示中心啟用，我們在南台灣重點市場區域經營更邁進一步。台灣奧迪經營核心理念是在所有互動管道給予顧客豪華嶄新體驗，同時讓四環車主及顧客感受到他們是Audi Family家族一員，無論任何時刻來到Audi鳳山就像回到家一樣舒適自在。」

全新Audi鳳山展示暨服務中心座落於高雄市鳳山區樞紐地段，鄰近鳳山文山特區與新鳳山火車站，且能快速連通國道一號中山高速公路。據點占地總面積逾千坪，採4層樓專層建造，1樓規劃新車專區並設有顧客休憩與兒童遊戲區域，2樓則為Audi Sport專區，雙層新車銷售區域共展示14台包含新世代車款、Audi Sport性能車款及e-tron 純電系列。而 Audi Approved： Plus 嚴選中古車及服務廠則分別位於3、4樓層提供專屬優質服務，為提供四環純電車主便利的充電服務，據點內同步設置180kW的Audi 極速快充站，30分鐘內可為e-tron 愛車充飽80％ 電力，並採24小時提供快速充電服務。為使體驗更加完整，服務廠設有快速保養工作位，同時四環車主等待愛車保養過程中，更可於任一樓層多樣化設施及休憩區域，享受優質服務。

繼Audi 大安及Audi 濱江展示中心加入北部地區服務行列後，台灣奧迪投入南台灣重點市場經營多年，正積極加速拓展南部地區經銷通路。台灣奧迪在地經銷商夥伴-「奧迪南部汽車」，看好國內汽車市場未來發展，鎖定高雄鳳山交通樞紐地段，斥資新台幣近6億元添建全新Audi 鳳山展示暨服務中心。目前Audi品牌於南台灣地區設有Audi鳳山、Audi 高雄、Audi台南展示中心及岡山鈑烤中心等據點，提供全方位品牌服務，滿足南部地區車主及顧客需求。