2022臺北國際夏日旅展今日登場，為搭上夏日旅遊旺季，交通部航港局也前進旅展，並首度亮相藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，透過實體展館互動拉近民眾與藍色公路距離，讓民眾更加瞭解藍色公路海運客運航線資訊及船遊觀光模式，即日推出3大主題活動，增加旅客船遊離島樂趣，放鬆玩一夏。

航港局表示，「振興國旅TAIWAN Hi」主題館以全新品牌為核心，為「航、港、船、遊」4大海運面向投入新航線、新港埠、新船舶及新旅遊體驗，希望透過澎湖南方四島、台北－南竿等新興航線、今年度全新完工的布袋港旅客服務中心，以及即將於2023年投入營運的新台澎輪與新臺馬輪等，帶領大家搭乘藍色公路體驗如台灣藍洞及方塊海等世界級景觀。

主題館結合「出國不如來這裡」、「網美必玩」及「離島秘境」3大好玩特色船遊系列，提供40組免費船票、40組超優惠船票及15款旅展限定優惠行程等好康優惠吸引民眾目光，提升船遊離島的意願。

本次除旅展活動外，即日起至10月31日止，於5大離島推出「活動官網登錄抽獎」、「[email protected]踩點集章活動贈Line Point」及「離島景點實境解謎抽獎」等3大主題活動，其中獎項安排包含GOGORO、iPhone、澎湖喜來登住宿券、Switch等多項夢幻逸品，讓民眾只要打開手機進入活動官網，即可體驗3大主題活動，同時了解離島航線資訊、享受船遊行程魅力，探訪離島文化底蘊，搶當大獎幸運得主。