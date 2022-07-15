美國FED今年暴力升息，引發H1全球金融市場震盪。而進入H2，投資銀行又是如何看待美國經濟及美元資產？PIMCO預估美國在未來12個月內更有可能陷入經濟衰退；而瑞銀則認為，強勢美元H2恐難以為繼。

美國6月份整體CPI月增1.3％，高於市場預期。核心通膨壓力主要體現在商品和服務領域，使美國聯準會官員更有信心實施限制性的貨幣政策。PIMCO北美經濟分析師衛艾婷（Tiffany Wilding）、PIMCO美國經濟分析師艾博森（Allison Boxer）預估，美國聯準會將在7月和9月的會議上再次升息至少75個基點。

PIMCO認為，加快貨幣緊縮步伐意味著美國在未來12個月內更有可能陷入經濟衰退。當前已經看到經濟動能急速衰退，且此情況在美國聯準會減緩經濟成長前早已出現，表示各產業經濟收縮的深度和廣度可能比先前預期的更為明顯。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele則指出，出於對經濟增長前景的擔憂，投資者對於2022年美聯準會升息幅度的預期已從6月中的約355個基點下調至目前的335個基點。目前期貨市場計入了美聯準會需要在明年5月前後開始降息以支持經濟增長的預期。從中長期來看，這意味著美元受到的支撐將減弱。

美元今年飆升，DXY指數創2002年以來新高，今年以來的漲幅接近12%。在美元回升的同時，投資者擔心歐洲央行抑制通膨的努力將受到能源短缺和週邊國家債券利差擴大的阻礙，導致美元兌歐元匯率接近平價（週一為1：1.011）。

英鎊兌美元匯率也下滑至疫情以來以及2016年英國脫歐公投後的低點。在當前的市場避險氛圍下，美元可能在短期內維持漲勢。但瑞銀認為，這種強勁上升趨勢不太可能長時間持續。

美國經濟增長放緩，加上市場認為美聯準會將在2023年開始降息，可能會限制美元的進一步上行空間。近期美國宏觀經濟數據喜憂參半：上週五的就業報告顯示，6月美國新增37.2萬個就業，比預期多出約10萬個。但當週早些時候，有跡象表明美國經濟開始降溫。美國初次申請失業金人數較前一週增加，而6月裁員人數創下16個月來的新高。這與當週早些時候發佈的供應管理協會（ISM）服務業調查的結果相符，該調查的就業分項指數降至兩年來最低水準。