外媒報導，由於銷售乏力，亞馬遜公司（Amazon.com）已經開始討論完全退出自有品牌業務。

《華爾街日報》報導，該公司已經大幅減少以自有品牌銷售的商品數量。

亞馬遜在2009年成立自有品牌業務，截至2020年提供45個自有品牌、約涵蓋24.3萬種產品。由於在自家電商平台上與其他賣家競爭，亞馬遜的自有品牌業務向來爭議不斷，近年來亦飽受國會議員等各方批評，他們認為亞馬遜偏坦自家產品，使其他供應商在其平台上銷售的產品處於劣勢。

知情人士透露，亞馬遜自有品牌事業團隊已被告知要削減產品清單，也不得再訂購其中許多品項。

亞馬遜發言人拒絕對此消息發表評論。

這家電商巨頭周四宣布，在今年為期兩天的「Prime Day」購物節活動中，會員們在全球購買了逾3億件商品，超過2021年的約2.5億件，並創下歷來新高。該公司未透露今年檔期的總銷售額。