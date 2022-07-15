中央銀行15日標售250億元2年期定存單，得標加權平均利率1.378％，為第二個月下滑。相較5月歷史新高的1.525％，出現14.7個基點(1個基點為0.01個百分點）的落差，仍是史上次高。

15日標售的2年期定存單，進入央行大幅調降標售金額的第二個月，原本標售600億元，6月起縮減至250億元，7月亦僅標售250億元。根據央行公布的標售資料，吸引1,080.3億元的資金進場搶標，投標倍數和上一樣，也衝破4.32倍的二年新高，得標比率23.14％。

央行2022年3月、6月分別升息1碼、半碼，政策利率的重貼現率已來到1.5％。今年來的兩季度升息目的各有不同，3月為的是把疫情期間的降息1碼收回來，代表央行準備走向正常中性的利率政策，6月則明顯是要對制偏高的CPI。

然而，央行貨幣政策公開操作工具之一的2年期定存單等，得標利率僅在5月時觸碰到1.5％，甚至發生央行直接首度進場截標，阻止利率過度反映；接下來，連2個月都往下滑，反映出政策利率與市場利率之間，必然存有共識的距離。