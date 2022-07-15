東部地震頻傳，今天(15日)下午4點16分，宜蘭外海又發生規模5.0地震，震央位在宜蘭縣府東方47.8公里處，即為宜蘭外海，深度96.9公里。最大震度花蓮、台東、南投、台中2級；新北、桃竹苗、雲嘉與彰化1級。