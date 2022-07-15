又是東部！16：16宜蘭外海規模5.0地震 半個台灣有感 16:332022/07/15 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭外海15日下午4點16分發生規模5.0地震。(圖／氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東部地震頻傳，今天(15日)下午4點16分，宜蘭外海又發生規模5.0地震，震央位在宜蘭縣府東方47.8公里處，即為宜蘭外海，深度96.9公里。最大震度花蓮、台東、南投、台中2級；新北、桃竹苗、雲嘉與彰化1級。 台東規模4.6地震 台鐵台南＝高雄列車延誤 憂資本加劇外流 陸企海外併購恐受限 柯任內最後一屆雙城論壇19日舉辦 最小規模僅半天 #宜蘭外海 #東部 #規模5.0地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北民安演習14日登場 逾千人參與歷年規模最大 15:002022/07/13 社會 大股東強力支持 三商壽啟動開業以來最大增資規模 18:002022/07/14 財經 國安基金今啟動護盤 沒跟勞保、勞退借錢 10:352022/07/13 生活 全陽馥 南港雙捷運輕豪宅 04:102022/07/13 產業特刊 避險資金轉入 6月生技基金漲很大 04:102022/07/11 投資理財 天然資源基金 規模水漲船高 04:102022/07/12 投資理財 新北民安演習總動員 智能防災科技ALL IN 12:212022/07/13 寶島 SEMI：全球半導體設備市場 台灣明年仍冠全球 04:102022/07/14 財經要聞 新興市場基金面臨兩大壓力 04:102022/07/12 金融．稅務 遠傳攻智慧校園 5G專網進駐東華大學 04:102022/07/13 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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