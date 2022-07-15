苗栗縣長徐耀昌主持竹南鎮龍鳳漁港新建公廁動土典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌主持竹南鎮龍鳳漁港新建公廁動土典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府全力推動海線慢魚運動，其中竹南鎮龍鳳漁港是縣府推動觀光更新建設的最主要目標，除了縣府文觀局爭取交通部等單位經費，進行港內休憩設施更新修繕外，縣府農業處也投入向中央爭取經費改建新公廁，並於15日上午由縣長徐耀昌等主持動工，期望能提供來訪遊客更便利潔淨的休憩設施。

苗栗縣政府、竹南鎮公所及後龍公所合力推動竹南後龍濱海風景特定區計畫，獲得交通部觀光局的審定後，竹南鎮海岸沿線的各景點，都須重新打造建置更完善的休憩功能，其中竹南鎮濱海風景特定區起點龍鳳漁港，更是縣府重新改造的重點之一，除了拓寬龍鳳漁港連外道路外，文觀局更爭取中央經費，改善港內相關休憩設施，並拓展北堤沙灘等休憩點。

龍鳳漁港現有公廁是由百年燈會活動期間的組合式廁所遷置至此，公廁設施頻繁損壞且維修不易，縣長徐耀昌指示農業處積極向中央爭取整建經費，報經漁業署於去年2月核定同意補助650萬元，另縣府自籌配合款350萬元。

農業處陳樹義處長表示，新公廁選在龍鳳漁港景觀橋旁空地，結合自然採光和通風，兼具美觀、乾淨、易於維管的優質公共設施。工程招標因營建原物料成本大幅上漲因素影響，歷經多次流標，但經承辦建築師積極檢討相關方案，終於在今年6月15日完成發包，工程內容包含1層鋼筋混凝土結構建築、小便斗、馬桶、小兒馬桶、無障礙馬桶組、嬰兒尿布台及兒童安全座椅等，預計明年12月下旬竣工。

動工典禮於15日上午舉行，由徐耀昌等主持祭祀及動土典禮，期望盡快完工後提供遊客更舒適的如廁經驗。