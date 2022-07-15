大同醫院副院長洪仁宇表示，除了做好平日的養身習慣來降低罹癌風險，也要注意家族基因的影響，及早發現及早治療。（楊舒婷攝）

平時不菸不酒、熱愛健身，對飲食控制良好的41歲沈姓整型外科主任，在2021年做了低劑量電腦斷層健康檢查，發現右側肺葉有0.8公分的陰影，三個月後決定接受內視鏡手術，切除部分肺葉做病理檢驗，一驗發現是肺腺癌第一期，切除後復原良好。

高雄市大同醫院的醫生沈彥廷因去年滿40歲，符合醫院免費做低劑量電腦斷層的門檻，他做了生平首次的低劑量電腦斷層，卻意外發現自己的身體已經出狀況，在右側肺葉有0.8公分的陰影，具有醫學知識的他，認為這塊陰影應該就是癌症，但因為沒有相關症狀出現，決定再等待三個月的觀察。

三個月來沈彥廷的內心相當煎熬，也怕腫瘤再擴大，所以決定做內視鏡手術，切除部分肺葉做病理檢驗，檢驗結果出來與沈彥廷的猜測相同，是肺腺癌第一期，他也說明平日他不菸不酒、熱愛健身，連飲食都是少油、少鹽，但家族具有相關病史，所以推定會罹患肺腺癌跟基因有很大的關係。

大同醫院副院長洪仁宇表示，除了做好平日的養身習慣來降低罹癌風險，也要注意家族基因的影響，建議高風險對象，例如有遺傳史、長期抽菸的對象，要定期安排身體檢查，及早發現也能及早治療。