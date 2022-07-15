晶圓代工廠力積電(6770)今（15）日召開線上法說，公司坦言，目前3大應用需求修正幅度較大，預期第三季將有5～10％產能須致力以其他應用彌補，使稼動率略為下滑，產品組合調整將使毛利率降回「較正常狀態」，長期希望平均能維持40～45％水準。

針對銅鑼P5新廠進展，總經理謝再居表示，缺工、短料導致進度延誤約4～5月，加上設備達交嚴重落後，目前看來無塵室應可在第四季如期完工，明年首季有望遷入首條產線、下半年完成8500片12吋晶圓產能建置，首期1.9萬片產能可能延至2024年下半年完成建置。

謝再居表示，目前驅動IC、CMOS影像感測元件（CIS）及利基型DRAM三大應用確實感受到庫存調整壓力，下半年會有較大幅度修正。不過，射頻（IC）晶片及除手機外、特別是車用的電源管理晶片，目前需求仍有成長空間，對此提高相關投片量因應。

執行副總朱憲國補充，手機需求自第二季起便轉弱，特別在觸控面板感應晶片（TDDI）部分已調整一段時間，不過，工規、車用、電源管理等產品需求仍不錯，且公司自2020年起便開始拓展新客戶，預期下半年將逐步發酵，降低消費電子產品需求修正影響。

謝再居及朱憲國表示，公司70％客戶及產品線有長約保障，較不會有大幅變動，剩餘25～28％調整的確會較多，預估第三季有5～10％產能要致力以其他應用需求彌補，使稼動率略微下滑，但幅度不大，第四季則要視第三季狀況，仍有部分產線將調整生產應用。

對於預期庫存調整何時結束，謝再居及朱憲國認為，目前市場看法眾說紛紜，有的認為會在第四季見底、有的則認為在明年上半年，目前尚難判斷何時回春，可確定的是下半年在業務上將放緩，期間將持續與客戶討論訂單投片量、進行產品應用轉換。

朱憲國表示，目前期望客戶庫存調整能在第三季末至第四季初能告一段落，使投片量在第四季或年底能逐步恢復。而產品組合調整亦將使毛利率自目前的高峰降回較正常狀態，40％以上為可接受、42～45％屬合理狀態。長期希望平均能維持40～45％、達近45％水準。

因應銅鑼P5新廠建度遞延，謝再居表示，公司與客戶密切聯繫修正需求，今年相關費用支出將減少10億元以內，部分為遞延至明年，預計明年增加約2、30億。銅鑼P5新廠的初估損益兩平點為1.5～1.9萬片，預期對明年毛利率影響將低於5％。