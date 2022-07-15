2022九合一選舉步步逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩15日在臉書發文向全國民眾募款，柯志恩指出，此次參選高雄市長希望高雄變得更好、更繁榮，但直轄市長的競選經費，絕非一個長期教育工作者所能支撐，因此，啟動小額捐款，藉由群眾募資，希望實現改變高雄的夢想。

柯志恩表示，自己來自學界，並於2016年轉任不分區立委以來，認真表現，全力以赴，獲得黨內及無數選民肯定，兼具形象與戰力，這次參選高雄市長是她發自內心對一座偉大城市的想像，且拿出行動力，希望高雄變得更好、更繁榮，成為更宜居的幸福城市。

柯志恩指出，直轄市長的競選經費，絕非一個長期教育工作者所能支撐，尤其相較對手所掌握的龐大資源及其背後政黨的強力奧援，柯志恩宛若小蝦米對上大鯨魚，因此，啟動小額捐款，藉由群眾募資，100元、500元不算少，1萬、5萬、10萬更感恩。

柯志恩強調，千里之行，積於跬步；九層之臺，起於累土。巍峨的殿堂都是一磚一瓦蓋起來的，偉大的工程更需要眾志成城，相信匯聚所有支持者的力量，必能讓改變高雄的夢想實現，感謝熱情、溫暖有正義感的民眾提供選戰所需的「糧草」，民眾的涓滴之情，柯志恩銘記於心。