南投縣草屯鎮康建生技公司1昨日發生的4死1傷槍擊命案，李姓凶嫌經過一夜逃亡，15日下午在台中市北區中清路1家養生按摩館內落網，現場部屬大批警力，霹靂小組荷槍實彈，將躲藏於養生館內夾層中的嫌犯逮捕，警方懷疑，李姓凶嫌為何跑來這家養生館，是否與內部人員熟識，為何熟悉養生館內部環境，警方將1名男性幹部帶回分局協助調查。

據了解，李姓凶嫌從昨晚行凶後沿著草屯往霧峰逃逸，最後將機車棄於霧峰1處空地，警方前往攻堅撲空，接著調閱監視器畫面，一路追查李嫌行蹤，發現他進去北區1家24小時養生按摩館，當即調動南投霹靂小組及台中大警力圍捕攻堅；李嫌竟躲在養生館5樓，聽見警方進入趕緊逃竄屋頂夾層，員警察覺後迅速將李嫌逮捕。

南投警方將李嫌逮捕將進行偵訊，接著台中警方也入內將1名疑似養生館男性幹部帶回警所問訊，據傳這名男性幹部疑跟李嫌一樣都是南投人，是否涉及藏匿人犯，或是舊識？但警方表示，要進一步偵訊，才能釐清案情關聯性，目前該養生館今天下午暫停營業，負責人拒絕受訪。