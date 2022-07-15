日本前首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德11日赴日弔唁安倍，以「至親摯友」身分參與12日家祭，送安倍最後一程。前國策顧問金美齡爆料，如果不是她在增上寺門口巧遇賴清德，否則賴清德可能沒人可以帶入場。前民進黨立委郭正亮指出，事實上賴清德和安倍夫人早就認識，因為要低調，賴清德去現場也不凸顯他的政治身分。

前民進黨立委郭正亮15日在《新聞大白話》披露，賴清德就是很低調，2點參與家祭，和安倍夫人見面，再赴增上寺捻香，都有人陪。金女士把賴清德拉到旁邊，幫賴清德介紹安倍夫人，事實上賴清德和安倍夫人早就認識，這是過度熱心啦！

郭正亮認為，金女士批評謝長廷好像沒做事，這個太曲解了。因為要低調，單純家祭希望政治性的相關人員都不要在現場。謝長廷畢竟還是駐日代表，即使到了，也不好去說自己是台灣代表。現場完全是家祭的氛圍，賴清德去現場也不要凸顯他的政治身分，有這個默契。

郭正亮強調，金女士批評都沒看到謝長廷，事實上真的不是！這是本乎人情，家屬希望怎麼做，我們就用什麼方式表達，太政治或太熱心都不對。

外交部對此也回應，關於頼副總統赴日本悼唁安倍前首相事，日前已作充分説明，並沒有進一步說明，也不會對個人意見發表評論。