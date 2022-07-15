南市近年積極招商引資，南茂科技繼2019年投資台南後，再次加碼投資台南，本次預計擴大招募本國員工224名，投入125億元，其中台南地區在南科擴建一、二廠，投資項目包括智能設施、自動化及相關生產及相關綠電設施、設備等。台南市長黃偉哲表示，南台灣的半導體與光電產業廊帶能量飽滿，加上沙崙智慧綠能科學城即將成為智慧科技的研發重鎮，未來如能「軟硬結合」，相信會創造古都的兌變轉型新契機。

投資台灣事務所本週核准「南茂科技股份有限公司」 (歡迎台商回台投資行動方案)投資本市申請案，截至目前全國共吸引264家台商回台投資約1兆652億元，帶來8萬2075個本國就業機會。其中，統計台商回流投資台南企業共45案，投資額1855億元，創造1萬2921個就業機會。

台南市政府經發局局長陳凱凌指出，統計台商回流投資台南企業共45案，投資額1855億元，創造1萬2921個就業機會。

南茂科技為半導體封裝測試領域之重要企業，其中液晶顯示器驅動IC封裝測試產能排名位居全世界第二位。南科廠負責封裝之業務服務為重，並結合國內相關廠區之業務功能及技術資源，提供客戶完整的服務。