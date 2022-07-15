為幫助新二代可以有多元學習的機會與投入社會關懷的服務行動，伊甸基金會與國泰慈善基金會攜手合作，舉辦「新二代青年服務學習體驗工作坊」，走訪來到台北市新住民人口數最多的萬華地區，與當地社區平台合作，透過豐富且多元的課程活動，培養新二代學員參與公共事務的能力，同時也能自我充實，提升職場競爭力。

母親為越南人小廷，目前就讀大專應用外語系，因此精通越南語、英語，同時也是新二代領袖班的新學員，從國小就開始參與伊甸越南語班。小廷回憶起還沒加入伊甸的課程時，幾乎很少有其他多元學習的管道與機會。後來經過母親朋友的介紹，才接觸到伊甸基金會，並且開始參加中心舉辦的活動。

這次的「新二代青年服務學習體驗工作坊」，是小廷收獲最多的一次。在課程中，小廷與學員來到了當地社區越南麵包店，針對店家招牌進行手工彩繪，融入了各種色彩繽紛的顏色，同時也象徵新住民豐富多元的獨特文化。

伊甸新移民家庭成長中心主任朱莉英表示，在服務經驗的觀察中發現，新住民參與社區公共事務對於文化推廣是十分重要的，伊甸在新住民二代多元智慧培力課程安排上，除了協助新二代提升自我認同、培養優勢能力外，也希望能為社區注入不同的新住民文化，進而打破民眾對不同族群之語言、文化的隔閡。新二代青年服務學習體驗工作坊以社區改造為主題，積極培養新二代學員參與社區公共事務的能力，共同打造文化共融的空間，並訓練學員決策力、創造力、社群力、冒險力、問題解決力、連結力、知識力、覺察力，提升職場競爭力。