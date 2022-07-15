河南村鎮銀行弊案善後墊付首日：系統訪問量大有人到帳了。（澎湃新聞）

中新經緯用戶端報導，河南省四家村鎮銀行4月中旬以來暫停所有儲戶現金提取業務，爆發弊案與抗議。首批墊付15日上午9時正式開始。中午12時左右，河南村鎮銀行胡姓客戶透露「有人到帳了，群裡有人曬圖。」胡先生介紹，他透過協力廠商平台在禹州新民生村鎮銀行存了4萬元人民幣。此前，他已在該行官網進行了線上資訊登記。7月14日晚，他收到了一則簡訊提示，稱河南省農村信用社聯合社代理組織實施此次資金墊付工作，將於7月15日上午9時正式開始辦理。

河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等4家銀行15日發布資金墊付說明。

中新經緯報導，胡先生稱，9時許，他嘗試登錄本次墊付工作的辦理管道——「村行墊付」小程序，開始顯示「客戶信息有誤」。之後，他又多次嘗試，系統提示「操作人數過多，請稍後重試。」多位客戶都和胡先生情況類似，他們反映「系統卡住了」。

約10點40分左右，胡先生成功登入系統，並上傳了身分資訊，隨後再次系統卡住。11時20分左右，有其他客戶告訴胡先生，已成功提交「墊付申請」，在輸入墊付資金和原綁定銀行卡號，並同意墊付協議後，就可以提交。

中新經緯報導，在受訪者提供的墊付協定截圖上看到：「自乙方收到墊付資金之日起，乙方對應額度的資金追償權轉移至甲方。甲乙雙方因本協議發生的爭議，應協商解決；協商不成的，任何一方可提請鄭州仲裁委員會裁決。」