面試時面試官多會詢問許多問題，來評估求職者是否適合這份工作，不過有女網友指出，面試幾間公司後，發現面試官都很愛問「還有什麼要問的嗎？」讓她相當苦惱，不知該問公司福利還是工作相關的問題，對此有內行人分享，問職缺相關問題，不僅能多了解工作內容，面試官也能感受到求職者的積極度，「基本上沒有破綻」。

一名女網友13日在網路論壇Dcard發文表示，最近陸續面試了幾間公司，但每次面談完後，面試官都會問「還有什麼要問的嗎？」讓她相當苦惱，擔心說沒有問題的話，會讓對方覺得自己不想了解這間公司，「但如果問福利問題，而非工作內容的話，對方是不是也會認為我無心了解公司？」

她坦言，面試那麼多間公司以後，「還有什麼要問的嗎？」已變成她在面試時最不喜歡被問到的問題，拋問「有什麼好方法可以回答這個問題嗎？」

對此有內行人解答，「我這種時候會問新人有沒有職前訓練，或者是否會配一個指導者教導工作內容」、「可以問工作團隊規模、發展、培訓制度」、「問『假設進入這間公司後』、『這個職位相關』問題，除了可以更了解你接下來的工作，也可以讓面試官感受到你的積極度，基本上沒有破綻」。

另有網友認為不用太過緊張，「大多面試官只是想確定你有沒有想問的事情，避免到職上班後又跑來問一堆問題」，也有人提醒，「不要問福利問題，這個上網問就好，或是Offer拿到後再跟HR確認」、「可以問面試官這個職缺理想的學經歷背景是什麼？看他是好好講，還是亂講，能夠看出公司的格局」。