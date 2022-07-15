40歲大陸女星范冰冰2018年因陰陽合約風波，沉寂了一段時間，不過近來積極嘗試復出，還傳出有銀行業副總裁新男友，事業愛情似乎都有新進展，而她在有新戀情後，自曝7天內瘦了6公斤，未料，日前曬出運動影片，被發現身材走鐘，近日，她再次分享一張近照，真實狀態也跟著曝光。

范冰冰之前運動影片被指身材走鐘。(圖／取自范冰冰小紅書)

范冰冰最新近照驚豔網友。(圖／取自范冰冰小紅書)

范冰冰日前曬出運動影片，但真實體態現形，水桶腰加上微粗的雙腿，被虧像懷孕，不過也有人緩頰是衣服和角度的關係，還說她過去就是以「微胖界女神」出名的。

14日她在小紅書分享近期愛用的保養產品，還寫了長篇心得文，但網友目光只放在她第一張美照上，只見她穿上細肩帶長洋裝，辣露大片美背，肌膚白到發光，整個人狀態看起來非常好，網友見狀都紛紛大讚她瘦了，「美到我了」、「姐姐是不是瘦了」、「看到一個仙女」、「這是什麼驚為天人的顏值」，還有人認為她疑似真空上陣，洋裝裡面「沒穿bra」，仙氣中又帶點微性感，讓人驚艷不已。

范冰冰新歡被起底是位金融業副總裁，過去當過18年軍官，拿過功勳，之前被拍到和范冰冰媽媽、弟弟吃飯，似乎已獲得女方家人的認同。