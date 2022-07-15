金門地區今日新增152名新冠確診，累計7321例，約占常住人口11.02％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今日新增152名新冠確診，累計7321例，約占常住人口11.02％。縣府呼籲符合第2次追加劑資格鄉親，可盡快至醫療院所預約接種，以進一步增加保護力。

金門縣流行疫情指揮中心提醒，國內疫苗到貨充足，65歲以上長者、長照機構居民及18歲以上免疫不全、免疫力低下且病情穩定者，以及於高風險場域工作人員，儘速接種第2次追加劑，以提升免疫力。

縣府表示，第2次追加劑開放對象為18歲以上免疫不全、免疫力低下且病情穩定者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌病患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射性治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎劑加強劑者。

至於醫事人員、機場港埠、居家檢疫及航空機組員等，在高風險場域工作人員，也可以評估自身風險及意願後接種。

符合接種第2次追加劑資格者，接種間隔須與第1次追加劑間隔5個月（150天）以上，不論先前接種劑次廠牌，第2劑追加劑可接種莫德納疫苗、NOVAVAX、高端或成人劑型BNT。