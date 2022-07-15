許多人理想的工作是「錢多、事少、離家近」，但現實總事與願違，常常有一好沒兩好，有老闆就開出了一份接近底薪的職缺，更直言這是份涼缺，會有「7小時沒事做」，驚人的工作內容曝光後，吸引許多網友留言應徵，甚至高喊「老闆好！」

一名老闆在社群論壇《Dcard》上以「工作想請一個顧店，給25500元會太低嗎？」為題發文，表示自己經營一間當鋪，希望能徵求一名工作夥伴協助，「我出去逛街也比較有安全感」，老闆表示，這份工作是周休2日，主要內容是為繳錢的顧客做紀錄，但一天來客量平均只有2至5人 ，工作8小時有7小時沒事，可以隨意滑手機、用電腦、追劇，原PO坦言「本來都是自己顧，但感覺好浪費生命」，因此釋出職缺。

這名老闆希望找人幫忙顧店，讓他出門逛街比較有安全感。（圖／取自Dcard）

貼文曝光後引發熱議，許多網友大喊羨慕，留言表示「在哪裡？想報名」、「太高了，我要」、「在哪？我先舉手」、「很閒！完全不會太低，很多行政包山包海開跟你一樣」、「很爽欸，說實在我也蠻想去應徵的」、「我實習跟你開的工資一樣，時間還比較長，又操，月休一樣8天」、「我來了老闆！您在哪」。

而也有許多人認為，這份工作非常適合考生，或是想要進修的人，「這種經濟來源確實對自由業或考生很友善」、「很適合夜間部的學生」、「超需要這樣的工作，可以順便投資，看股市行情，週休二日還可以去進修」、「我要應徵！可以帶書去讀嗎？我考研加減賺一下」。