曹祐興推出新單曲。（凡事文創提供）

繼承家業的五金小開曹祐興轉戰歌壇，斜槓新人歌手推出單曲〈廢日〉；他從小就聽爸媽的民歌錄音帶，溫柔細膩、時而堅定信念的歌者唱腔深深影響著他，常想著自己在舞台上歌唱的樣子，小學時就立定志願當歌手，眾人得知曹祐興的志願，非但不支持還被同學嘲笑聲音難聽，連家人也對他冷嘲熱諷，認為他的聲音「男不男、女不女」，要他別做夢，後來歷經幾波家庭革命，曹祐興只能乖乖妥協，並將五金行商品轉戰電商，現在的生活就是處理訂單完才能安排自己的音樂版圖。

第一次聽到曹祐興歌聲的人，會些許遲疑這位歌手是男生還是女生，音調之高，甚至還能飆出海豚音，但小時候這個天生就擁有的好嗓音卻成為曹祐興的笑柄，眾人霸凌的標記。曹祐興表示：「我是一個被霸凌的便利貼男孩！」因為聲音太特別成為同學嘲笑對象，但他怕被排擠、霸凌，所以對於同學要求的「便利貼事項」都會完全接受，幫忙跑腿買東西或寫作業，所做的一切只為了可以融入大家，但成為工具人的他卻沒因此被接納，常被取一些難聽的綽號、被說很娘，聲音噁心。

即使因聲音被欺負，曹祐興仍不放棄唱歌，國中音樂老師要大家唱歌當考試，那時老師給了他全班唯一的滿分，還鼓勵他可以去參加比賽，幾個同學在聽完他唱歌態度較為友善，他才漸漸有了自信，不過家裡仍堅決不讓他去學音樂、練唱歌，他只好瞞著家人把學校午餐費都偷偷存下來當音樂班的報名費，每天在學校只吃麵包，甚至晚上還偷偷接喜宴餐廳打工，每天都很晚回家，因為回家路程要騎腳踏車一小時，家人還誤以為他學壞跟朋友在外鬼混。

曹祐興一路參加不少歌手培訓的課程，不過很多老師都告訴他，他的聲音雖然很有特色，但還是要用男生該有的聲音唱歌才對，讓他很挫折，他努力賺錢打工想要好好學習，聲音竟成為他的阻撓，不過在參加華視歌唱訓練班時遇到他的貴人楊景涵老師，曹祐興說，老師對他的聲音充滿肯定，甚至為了他量身打造、創作並製作適合他聲音的歌曲，就像當年國中音樂老師一樣，讓他在音樂旅程燃起希望，終於實現志願成功當上一位歌手。