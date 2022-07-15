鳳翔安居社宅15日動土，440戶社宅單元，預計115年上旬完工，這是內政部住都中心和高雄市政府合作，在高雄市23處社會住宅基地，總共興建10,500多戶的社宅之一標，雙方未來將再盤點其它基地，目標是把高雄社宅數量推升到12,000戶。

高雄鳳山社會住宅「鳳翔安居」，15日舉行開工動土典禮，由高雄市長陳其邁、內政部政務次長花敬群、以及高雄市議會議長曾麗燕等人一同執鏟，陳其邁表示，高市府充分與中央合作，在高雄以推動1.2萬戶社宅為目標，兼顧青年優先、育兒優先、弱勢優先的三大原則，保障民眾享有同樣的居住權。

陳其邁指出，鳳山目前為高雄市人口最多行政區，目前規劃興建3處社會住宅，除15日動土的鳳翔安居之外，還有鳳誠、鳳松兩處，鳳翔安居座落在鳳山大寮交界，可紓解此區域因產業帶來快速增加的就業人口居住需求。

陳其邁表示，高雄除了大力推動社會住宅，興建的社宅更具備托育、幼教、日照等不同的社福功能，讓居住在此的民眾，有共同的感情，不僅住得安心，更能夠提供一個最溫暖的社宅。

內政部政務次長花敬群指出，高雄市長陳其邁在社宅政策上，與中央大力配合，目前高雄已招標5,300多戶社宅，截至目前為止，已開工超過3,000戶，招標數量預計今年底會增加到7,000戶以上，期盼住都中心能與高市府一起來為高雄市民造福。

國家住都中心表示，「鳳翔安居」社宅為地上14層、地下2層，將提供440戶社宅單元，預計115年上旬完工，基地位在鳳山區鳳翔一街與鳳祥街圍繞的街廓，周邊鄰近陸軍官校、杭州公園與鳳山共同市場，生活機能完善，且與高雄捷運橘線鳳山國中站距離僅600公尺，交通便利，該案也規劃托嬰中心。