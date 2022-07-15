大陸第二季經濟增長放緩，並遜於預期。A股15日下滑，上證指數收跌1.6％，連跌兩日。兩市成交合增至人民幣（下同）1.09兆元。總結本周，滬指累計挫3.81％。

上證指數最多升7點或0.22％，高見3,288點後賣壓湧現，大市走跌，以全日低位收市，收報3,228點，跌53點或1.64％，成交4608.77億元。

深成指震盪下滑，高見12,687點，升84點或0.67％，亦以全日低位收市，收報12,411點，跌191點或1.52％，成交6,272.4億元。

滬深300指數報4,248點，跌73點或1.7％；創業板指數報2,760點，挫58點或2.08％。

各類股普遍下跌，房地產股挫逾3％；水泥、電力、金融股跌逾2％；化工、鋼鐵、有色金屬、煤炭股跌逾1％；石油股偏弱。

大陸國家統計局15日公布，中國第二季GDP 29.25兆元，年增長0.4％，低於市場預期增長1.2％，並創9個季度以來最慢增速；上半年經濟增長2.5％。