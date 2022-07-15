矯正署15日舉辦卸新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接典禮。（賴佑維攝）

矯正署15日舉辦卸新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接典禮，法務部長蔡清祥細數政績，他說，嘉義舊監是古蹟，卸任的典獄長黃銘強任內設置消防設備，積極維護。嘉義舊監日前又獲得文化部撥2200萬修繕，期許新任典獄長責任重大。

交接的新任首長為嘉義監獄典獄長吳永杉、新竹監獄典獄長曾文欽、台北看守所所長劉明彰、台中女子監獄典獄長劉玲玲、矯正署教化輔導組組長詹益鵬、新竹看守所所長戴明瑋、綠島監獄典獄長翁永芳。

蔡清祥表示，卸任的典獄長黃銘強41年辛勞功臣身退，他到嘉義舊監服務公職最後期間，確實一些成果。他稱讚，黃上任後跟消防聯繫，對嘉義舊監消防設施提供建議。他說明，因為是古蹟，不能隨便設置消防設備，因此請消防隊協助規畫。

蔡清祥也說，日本北海道1間博物館主動跟木造百年監獄嘉義舊監作為姊妹博物館，此外在黃銘強努力下，最近文化部撥2200萬嘉義舊監修繕維護。

此外疫情期間，監獄推動遠距視訊接見，蔡清祥說，雖然設備不是充足，但是也全力以赴，滿足收容人跟家人的聯繫。他也說，視訊沒有人數限制的好處，不像過去有限制人數。他也說，疫情後還是可以大力推動視訊接見，所需要的資源，會要求法務部全力支持。

蔡清祥最後也要求矯正主管、同仁謹言慎行，畢竟矯正機關是最末端執行法律的單位，大家也是用最高標準要求，法務部所屬機關也要做公務員典範，一定要謹言慎行。