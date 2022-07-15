台灣之星繼日前攜手台灣大(3045)旗下「MyMusic」合作創下佳績，申辦量超越同類型服務76%，最新再宣佈，增加與「MyVideo」攜手正式合作影音內容，搶攻眼球商機，也為雙方未來的合併大計提前奏序曲。

台灣大旗下「MyVideo」是本土知名OTT影音串流服務平台，擁有超過萬部強檔電影、戲劇、動漫、兒童等節目，讓用戶無論是用手機、平板、電腦或電視都能隨選即看多部強檔影劇；同時，「MyVideo」也提供4K超高畫質影片，讓你無論在何地都能享受最高規格的觀影體驗；而為了能讓全家人都能有各自的觀影空間，「MyVideo」也貼心提供家庭分享功能，最多可以建立5組身份角色，不用擔心和家人觀看進度不同。此外，近年「MyVideo」不僅積極投入本土戲劇製作，也與Discovery、BBC First、BBC Kids等優質國際內容合作，提供豐富的影音內容陪伴用戶。

隨著行動通訊科技日益進步，全球串流影音市場發展也越趨成熟，加速線上全娛樂時代來臨。根據最新統計顯示，高達7成以上消費者在上網時的最主要活動是觀看電視節目、影劇、電影等影音內容，光去年(2021年)第四季在OTT平台觀看的總分鐘數就高達450億分鐘；而受到宅經濟發酵影響，更有超過3成以上的消費者表示增加了付費收看網路影音內容的開銷，顯示對於線上付費觀看影音之消費模式的接受度普遍提升，並逐漸習慣透過線上影音平台作為主要觀看來源，進而持續帶動線上串流影音市場成長，也推升台灣之星在影音類加值服務申辦量相較去年同期成長達62%。

台灣之星提供「MyVideo」加值服務，針對有長期追劇、觀看影音節目需求的台灣之星用戶，即日起提供「MyVideo」加值服務綁約12/24個月的年約優惠方案，月租最低只要99元起，若用戶不想綁約，也可以申辦每月月租250的免綁約案型(即加值型方案)，即可體驗「MyVideo」完整功能，且首次申裝的用戶，可享前30天免費體驗優惠。