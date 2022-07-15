新北市建聲實業公司體恤弱勢聽損民眾，今捐贈市值116萬元、20台德國HANSATON和聲通助聽器給好日子愛心大平台，希望運用在無力負擔助聽器的民眾。社會局表示，新北市輔具資源中心將評估符合資格的民眾，後續將協助其選配，減輕家庭照顧者的負擔。

社會局指出，建聲公司創業助聽器29年，由於董事長劉禮修、營運長劉禮娟老家都在板橋，因此響應新北市好日子愛心大平台捐贈助聽器。劉禮娟表示，她與姊姊劉禮修從小在板橋長大，對新北市有份特殊感情，隨著創業邁入30年，公司首發公益活動才選在新北市。

劉禮娟說，根據世界衛生組織統計，全球有高達15億人有聽覺障礙困擾，其中4.3億人需要輔具改善，其中台灣有12萬多人領有聽障證明，保守估計有130萬人深受聽覺問題困擾，美國聾盲作家海倫凱勒曾說，視障因看不到而與事物隔絕，但聽障卻因為聽不到與人隔絕，聽覺障礙對人類影響相當大，因此希望拋磚引玉，幫助更多清寒聽覺障礙者。

社會局長張錦表示，新北有1萬7678人領有聽障證明，聽損不僅造成生活不便，也影響人與人間的溝通，長者也可能因聽力問題不願出門，因此新北市近年也積極推動「敬老要從頭開始」，免費幫助長者配敬老眼鏡、塗氟顧齒，以及與聽力銀行合作護耳，未來這些捐贈聽診器也將優先媒合給經濟困難而聽損中度至極重度者。