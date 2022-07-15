戴愛玲昨出席時尚活動。（AVVJOY提供）

張涵雅昨出席時尚活動。（AVVJOY提供）

「2022 AVVJOY LINWEI輕奢高訂系列」時尚首秀14日邀請戴愛玲、張涵雅、李翊君與愛女王敏淳（香奈兒） 、電商女王瑪菲司等人出席盛會；李翊君分享2020年舉辦的「翊如既往」演唱會，就是穿著設計師林薇特別打造的舞台華服，這次與女兒一同出席，現場遇到多位圈內好友彷彿一場同樂會。而王敏淳也透露已開始籌備下一首音樂作品，希望趕快與歌迷分享，也期待有更多與時尚跨界合作。

戴愛玲以帥氣髮型搭配AVVJOY CLASSIC系列咖啡色中長款風衣，個性十足，戴愛玲看到模特兒穿著禮服出場心生羨慕，拋出願望清單說：「好希望下次有機會可以登上伸展台體驗走秀！」但個子嬌小的她看到模特兒的身高，怯步笑說：「以我的身高應該只能走童裝秀吧。」

6度問鼎台語女歌手的張涵雅，分享近3年出席金曲獎的戰袍，都是由林薇一手打造，既能融入造型創意又能添加她的個人特質來展現，「雖然我已經是3個孩子的媽，穿上衣服總能倍感自信，瞬間有成為超級巨星的感受」；她日前受邀那那大師演唱會嘉賓時，一席炫閃開胸中空到肚擠的紅色帥性褲裝，也是出自林薇高訂系列，當日由模特兒穿著展示這套服裝時，讓張涵雅恍然大悟：「我穿是長褲，模特兒穿上後竟然是七分褲。」