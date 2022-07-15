康建生物科技公司14日傍晚發生4死1傷槍案，兇手李鴻淵15日下午1時藏匿在台中某養生會館遭逮，被押出會館時還對群眾喊大家好「我是報仇殺人的啦」；目前PTT上引發討論度，網友紛紛留言說「反正鬼島沒死刑，槍手也沒在怕」、「這還不死刑，大家等死，黑道治國」、「司法保護殺人犯」。

驚悚4死1傷槍案宛如1996年劉邦友血案，PTT網友紛紛留言「我賭不會死刑，台灣司法最保護殺人犯了」、「這還不死刑，大家等死，黑道治國」、「殺手一定在想反正不會死刑，殺幾個無所謂」、「反正不會死刑，可教化」、「法官表示：其情可憫，無期徒刑（敲槌）」、「廢死在熱身了」。

康建科技公司4死案，兇手李鴻淵15日遭逮，PTT上討論聲量頗高，網友留言「反正鬼島沒死刑，槍手也沒在怕」、「這還不死刑，大家等死，黑道治國」。（翻攝自PTT）

康建科技公司4死案，兇手李鴻淵15日遭逮，PTT上討論聲量頗高，網友留言「反正鬼島沒死刑，槍手也沒在怕」、「這還不死刑，大家等死，黑道治國」。（翻攝自PTT）

警政署長黃明昭親自坐鎮，警方15日下午1點50分進入台中中清路一段某養生會館夾層內逮到嫌犯李鴻淵，將人制伏上銬後，李嫌2時36分被帶出會館還露出笑容，當眾喊「大家好，我是報仇殺人的啦」，警方從他身上起出3把改造手槍與179顆子彈，內部宛如小型火藥庫，全案正由警方帶回偵辦中。

李鴻淵犯案動機為何？據悉李男任職時多次因操作機器問題，與洪姓女課長發生齟齬，曾放話「有好戲可看」，2014年洪女騎車回家時遭人持鐵棍攻擊，對方喊「打死妳」，她後來控告李男殺人未遂，但法官認為李男具不在場證明判無罪，當時出庭作證的5名人證就是被槍擊的5人，是否為挾怨報復待釐清。

李鴻淵14日下午4時先在公司農場工竂，控制賴敏男弟弟及劉姓課長行動，在廁所槍殺2人，均頭部1槍斃命，李男再騎死者機車到公司大門前，表明要找賴敏男，因正值下班時間，他輕易進入公司後在辦公室槍殺賴敏男及張姓女主任，隨後在槍殺賴敏男女兒，兩女中槍身亡，賴敏男則頭部重創送醫搶救中。

賴敏男遭槍擊，子彈雖未穿腦但打碎頭骨，14日晚上到15日凌晨經手術將子彈取出，昏迷指數約為5，還未脫離危險期。