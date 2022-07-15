近期各地天氣高溫炎熱，中央氣象局發布部分區域有連續出現高溫的情形，為維護戶外工作者安全健康，勞動部職業安全衛生署將熱危害預防納入夏季防災重點工作，除擴大實施監督檢查外，並於今15日與臺北市政府捷運工程局合作舉辦觀摩會，透過實體及線上直播方式分享實務作法，以強化業者對於戶外高氣溫的危害預防成效。

職安署表示，近期勞動檢查機構實施道路施工作業檢查時，發現有勞工作業附近空曠並沒有遮陽場所提供休息情形，也有雇主僅將飲用水放在工務所，勞工無法方便且即時飲用，這些都是不符合規定的。另外，去年9月北部某農舍新建工程，勞工於高氣溫環境下作業，雇主未有適當的危害預防措施，也未警覺到勞工有身體不適情形，立即採取緊急處置措施並給予降溫，導致引起橫紋肌溶解症而不幸死亡。

鑑於目前正值夏季高氣溫期間，為避免類似職災發生，職安署已動員全國勞動檢查員擴大檢查，並透過多元管道加強宣導，由於營造工程為熱危害高風險場所，特別與臺北市政府捷運工務局合作於捷運萬大-中和-樹林線工程案CQ870標進行觀摩，該場地現進行明挖覆蓋工程，建置占地近12公頃的機場，每日作業勞工約260人，業者為了讓勞工有陰涼的休息區，搭設遮陽棚架並設置電風扇及細水霧，降低作業環境溫度，且提供充足飲用水及運動飲料，同時搭配實施危害預防教育訓練，與強化高風險勞工健康管理，讓戶外作業勞工不再擔心熱疾病。

職安署副署長朱金龍於觀摩現場強調，在夏季戶外作業時，採取「多喝水、多休息、要遮陽」預防措施最為重要，提醒雇主應依規定採取降溫、遮陽設施，提供勞工熱適應時間，並透過教育訓練提醒勞工隨時關注身體狀況，建立勞工間的互助關懷機制，彼此互相照應，如有不適情形，才可迅速協助其離開高氣溫環境、設法降低體溫、補充水份，必要時送醫治療，避免造成更大傷害。

職安署特別提醒高風險業別，尤其是營造業，雇主應依規定落實勞工健康保護，如有違反規定者，將於改善期限屆期後實施複查，未改善者，將處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。另為協助中小企業改善工作環境及促進職場勞工身心健康，針對高氣溫戶外作業職安署亦補助危害預防之設施或器具，受理申請期限至9月30日止，如有意願，可洽各區勞工健康服務中心諮詢或提供臨場輔導（0800-068580）。