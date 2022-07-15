交通部民用航空局2020年3月起推動無人機考照制度，為方便民眾準備遙控無人機操作證考試，民航局今日表示未來考照更容易，近日已完成證照試題的調整作業，刪除艱澀考題，並將題庫全部上網公開，以利考生準備。

民航局表示，遙控無人機學科測驗自開始辦理時，即以模擬題方式公布部分考題，方便考生模擬、準備。但因公布的考題並未依照「遙控無人機學科測驗指南」章節順序編排，且部分考題讓考生覺得過於艱澀，因此採納考生回饋意見做出調整。

此次調整依據測驗級別，分為普通、專業、專業屆期換證等類別，公開全部試題。另針對農用、漁釣等特定對象的實際需要，調整屆期換證測驗難易程度，刪除較為複雜的飛航管制、高度與經緯度數學換算及導控原理等相關內容。

民航局指出，調整後，共有普通題庫388題、專業題庫588題、專業屆期換證題庫324題與簡易屆期換證題庫120題。為協助外籍人士準備我國遙控無人機操作證考試，也備有英譯版本。

民航局說，各種遙控無人機應用蓬勃發展，通訊與導控技術快速更新，並朝向大型載人化與微型自動化等趨勢，重量不同，操作技巧上亦有很大差異，因此區分有不同等級操作證。

普通操作證僅限於綠區並遵守操作限制飛航，風險程度較低，通過學科測驗即可取得；專業操作證可於400呎以上有人機飛航空域執行業務，並從事視距外、夜間、人群上空等操作限制，風險程度較高，故需經學、術科測驗及體格檢查合格，並有2年一次的屆期換證，以確保持有人持續更新相關知識。