日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，許多民眾皆到位於台北市慶城街的日台交流協會悼念，北市議員洪健益今建議市長柯文哲，在慶城街旁的巷子，新增巷名別稱「和平巷」以紀念安倍晉三，柯文哲說「就叫安倍巷就好」，但要先與日台交流協會溝通。

柯文哲任內最後一次赴北市議會施政報告，洪健益質詢時表示，柯文哲與副市長黃珊珊曾至日本台灣交流協會悼念，而為感謝安倍友台、又贈送台灣疫苗等事蹟，想請求把在日台協會所在的慶城街多加一個別名為「和平巷」。

柯文哲說「就叫安倍巷就好」，洪健益回「我本來想說叫安倍巷你會反對，我才用和平巷」，不過柯文哲表示要先與日台協會討論。

洪健益則表示且沒有要改門牌號跟道路名稱，只是多一個別稱，聊表台灣心意，就像民權東路3段106巷3弄，是鄭南榕當年為爭取言論自由而自焚所在的巷弄，加掛「自由巷」銜牌一樣。柯文哲表示將會與日台交流協會討論。