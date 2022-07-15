台北市長柯文哲15日赴市議會備詢，民進黨議員陳怡君15日質詢時批評，北市府公辦都更斯文首善社宅，一樓店舖瓦斯錶跟管線設置竟布在室內，還因保全停車場車道空間，將格局從長方形改成三角形，大大壓縮住戶使用空間，讓民眾超爆氣。對此，台北市長柯文哲允諾會改善，格局部分將專案處理。

台北市議會下午進行市長施政報告及答詢，陳怡君指出，有位住在斯文首善一樓店鋪住戶的民眾向她投訴，質疑一樓以上的住家皆為住宅區，其瓦斯管線及瓦斯錶都設置在陽台外或通風處，唯有一樓店舖的是設置在一樓、11坪大的室內空間，頗有公共安全疑慮，像極不定時炸彈。

陳怡君說，雖然北市更新處曾說，該瓦斯管線設備裝置安全，微電腦瓦斯表具5級以上地震有遮斷功能，但民眾仍擔心店鋪在打烊後，超過12小時無人在屋內，且店鋪沒有任何窗戶，若不幸瓦斯外洩無人知，易造成整棟及周邊住戶的居住安全。

對此，更新處雖緩頰說屋內有警報系統，但陳認為，該警報系統只侷限於店鋪內，並沒有連線到物管，在無人監控的狀況下，警報器響形同虛設，炮轟市府此舉簡直拿住戶的安全開玩笑。

陳怡君接著說，斯文首善更有住戶不滿，該店鋪格局原本是長條形設計，但驗屋時卻變成三角形，只因停車場車道空間不夠，卻犧牲了店鋪屋主的權益，但三角形的空間處處都是難以利用的尖角，許多面積將會被浪費掉，她質疑，房子在設計時難道都沒有考量嗎？因為住戶弱勢，就可以睜一隻眼閉一隻眼要住戶吞下去嗎？

對此，柯文哲答詢表示，有關議員提到的一樓瓦斯表及管線社在屋內狀況之後會努力改善，至於店面格局被更改，未來將以專案方式處理。他也笑稱，後續若有社會住宅需要驗收，會找議員前往現場勘驗。

依都發局資料，斯文里三期基地位於大同區大龍街91巷10號及12號，原為斯文里三期整宅，2016年由市府實施，基地面積為3219平方公尺，規畫為地下3層、地上13層，2022年1月完工、4月間交屋，私有戶共196戶、116戶當社會住宅對外招租。