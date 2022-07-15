盧秀燕所贈匾額「后來其蘇」文字出自尚書，蘇即為復甦、興旺之意，盼經過疫情後，台中市逐漸復甦。（台中市政府提供）

盧秀燕頒贈「后來其蘇」匾額誌慶，期望民眾都能受到「豐原媽」庇佑，讓疫情早日遠離，百姓安居樂業。（台中市政府提供）

豐原慈濟宮建廟已300年，長年來香火鼎盛！地方俗稱豐原媽、葫蘆墩媽，扮演當地重要宗教信仰中心；廟方長期投入公益慈善熱心參與地方事務，深獲各界肯定。市長盧秀燕15日前往參拜祈福，並頒贈「后來其蘇」匾額誌慶，期望民眾都能受到「豐原媽」庇佑，讓疫情早日遠離，百姓安居樂業。

慈濟宮主委陳誌鋒說，慈濟宮建廟300年，從葫蘆墩的水圳開發與聚落經濟繁榮的地方發展中，都能見證到媽祖文化在於豐原葫蘆墩的歷史軌跡，2004豐原祈安建醮轉眼間又將近20年，為重現往年建醮風華，慈濟宮今年結合地方舉辦「壬寅年媽祖下鄉」遶境系列活動，並於2024年將舉辦「百年大醮」盛事。

盧秀燕表示，豐原慈濟宮歷史悠久，今日特贈匾表達對宮廟的敬意，所贈匾額「后來其蘇」文字出自尚書，蘇即為復甦、興旺之意，盼經過疫情後，台中市逐漸復甦；在她上任前曾向媽祖祈願，上任後會努力照顧市民需求，包括恢復65歲以上長輩健保補助，她也編列預算兌現承諾。

盧秀燕指出，市府多方管道鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養，也感謝豐原慈濟宮全力推廣，近日也新設月老殿，盼年輕人早生貴子，有幸福美滿的家庭。市府同時積極推動「公托公幼倍增」計畫，學齡前兒童打造優質、平價的托育環境，今年起生育津貼單胞胎更倍增到2萬元，大幅減輕養育成本的壓力。

盧秀燕強調，市府交通部分力推「雙十公車」政策，台中市民搭乘公車可享10公里免費、超過10公里車資上限10元的優惠。當初她上任前有跟媽祖祈願，今日特地來跟媽祖報告，感謝廟方長期對地方的貢獻，祈求豐原媽庇佑眾生。

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