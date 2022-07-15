拿下全國一般語別國小組亞軍的泰興國小戰將。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉泰興國小校長盧曉玲將亞軍獎盃獻給縣長徐耀昌。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉果河國小校長高清菊將亞軍獎盃獻給縣長徐耀昌。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒贈獎金給東河國小戰將。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒贈獎金給泰興國小戰將。（謝明俊攝）

原民會舉辦全國原住民語單詞競賽，日前在台北市師範大學舉行，苗栗縣南庄鄉東河國小及泰安鄉的泰興國小，歷經激烈賽事後，雙雙勇奪瀕危語別國小組及一般語別國小組的亞軍，其中泰興國小最後決賽遭遇了強勁對手屏東縣霧台國小，雙方歷經2次加賽才分出勝負，泰興國小以些微差距落敗，15日，苗栗縣長徐耀昌召見獲獎師生，感謝師生們的努力替苗栗爭光。

原住民族語單詞競賽，依照族群人數等數據畫分成一般語別及瀕危語別等2大類，全國原住民語別目前共有42種，其中被列為瀕危語別例如是苗栗縣南庄鄉賽夏族語、台東縣卑南族語等，約有9至10種語言，為了保存這些原住民語系，原民會每年舉辦國小及國中的族語單詞競賽，鼓勵各族群努力保存自有語系。

今年第7屆原住民族語單詞競賽全國決賽，是在7月初於台北市師範大學體育館登場，決賽賽制採40題、4種題型來比較得失分，依分組抽籤決定組別後，以2校捉對較量，得分高者晉級，同分者可加賽10題，連續同分2次，則以加比驟死賽，來決定最後優勝。2天賽程中共有來自全國14個縣市50個隊伍參賽。

苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄表示，原本苗栗縣預計派出7校8支隊伍，後受疫情影響，蓬萊國小不參賽、南庄國中參賽選手因為居隔以致人數不足無法出賽，最後是以5校5隊陣容出賽。

苗栗縣的東河國小及泰興國小歷經多輪奮戰後，進入決賽，其中，小而美的東河國小曾在2019年的第5屆族語單詞競賽決賽取得瀕危語別國小組亞軍，今年賽事迎戰宿敵高雄市興中國小，雖未獲勝，但蟬聯亞軍已是難能可貴。而泰興國小這次突破自我紀錄，一路挺進冠亞賽，最後在延長賽以1題之差錯失冠軍寶座，2校小將們賽後一度難掩失望落淚。

原住民族事務中心表示，徐耀昌重視原住民族學生的語言學習，苗栗縣歷年來在原住民族語單詞競賽成績斐然，已被譽為全國賽事的常勝軍，感謝各校校長、族語指導老師的用心以及參賽選手的努力，期望同學們都繼續自信說族語，傳承美麗民族文化。