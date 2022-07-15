嘉義公園樹屋尋寶遊戲場啟用，將是兒童玩樂的新夯點。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義公園太空城堡遊戲區加強安全化。（廖素慧攝）

追尋日本時代嘉義公園的樣貌，市府委外修繕尿尿小童、噴水池等設施，以及新建置樹屋尋寶遊戲場已完工，15日市長黃敏惠宣布啟用，同時繼續進行原火車頭場域改造、鳥籠裝置藝術、忠烈祠前參道營造等工程。

市府建設處表示，嘉義公園有112年歷史，此次參照日本時代的風貌，用減法美學，委外進行兩期改善工程，第1期經費2500萬元，已全部完工，第2期3500萬元，正在施工。

第1期工項有「尿尿小童」修舊如舊，噴水池拆除柵欄後具有親水性、夜間有燈影變幻，太空城堡遊戲場安全強化，還有閒置的鳥籠融合陳澄波畫中的猴籠做藝術化設計改造，以及孔廟後方原兒童遊樂場改建為「樹屋尋寶場戲場」，共有7間樹屋用繩索串連，小朋友可以體驗攀繩冒險的樂趣。

市府建設處指出，第2期工項包括原21號蒸汽火車頭陳設區，日本時代原是游泳池，將設計光影藝術，還有繼續打造鳥籠裝置藝術完善，以及忠烈祠前參道營造古都意象、孔廟後方廁所整修，預計年底前完工。

黃敏惠表示，尿尿小童能修舊如舊，要感謝第一代修復團張天津校長與專業技師，還有第二代修復團隊雲科大Gordon Turner Walker高登‧泰納沃克教授和張志鵬修復師的努力，讓尿尿小童成功「卸妝」，展現出本來面目。

黃敏惠表示，嘉義公園蘊藏不同世代的記憶縮影，改造工程以多元共融、永續環境、帶給民眾綠意盎然的公園為目標，以減法的設計，讓公園更空曠開闊，能回顧歷史的痕跡，也有新藝術景觀。