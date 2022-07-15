台積電財報亮眼、營運展望樂觀，激勵今（15日）股價強漲3.6%至492.5元，重返月線之上。有網友在PTT股板發文，上月把手中持股台積電、聯電砍在阿呆谷，慘賠130萬元畢業後，今又進場買進7張台積電，成交均價約490元；貼文一出，引發網友熱議，有老手建議「買0050就好」；還有人表示，「台積下周要崩了！」

台積電早盤以481元開出，隨即震盪壓回，小漲2元來到477元最低價，終場暴漲17.5元（或3.68%），收在492.5元；台積電從上周二（5日）波段新低433元以來，近八個交易日大漲59.5元，漲幅約13.7%，市值也回升到12.77兆元。

台積電這一波快速強彈，5字頭就在眼前，法人認為，台積電股價突破500元沒有太大問題，但留意下一個關鍵價位、季線反壓約在515元附近。投資人在操作上，千萬不要追高，等股價拉回到5日線以下再分批進場。

一位網友在PTT股板發文表示，他從台積畢業後又回來了，上次台積聯電砍在阿呆谷，換了國泰金又賠2趴，今天把全部股票賣掉買台積；從對帳單可看出，原po買進7張台積電均價約490元，估算進場成本約343萬元。

事實上，原po於7月6日賣出42張聯電、成交價37.75元與4張台積電、成交價438元，短短一個月時間，總計虧損逾130萬。

對於原po短短一周的時間，追高殺低台積電，引發一掛網友瘋狂討論炸鍋，有人說「你現在還來得及把金融接回來..」、「0050比較適合你」、「你還是別買股票好了..」、「噴起來了又殺進去 送頭嗎？」、「畢業就乖乖工作啊」、「一次7張gg也不會缺錢啦」、「下周一跟原po反著作好了 感謝明燈」。

台積電財報令人驚豔，第二季營收5,341.41億元，毛利率達59.1％，每股盈餘（EPS）9.14元，累計上半年大賺4397.6億元，每股盈餘16.96元；預期第三季營收介於198～206億美元之間，約新台幣5,880.6～6,118.2億元，較第二季成長10.1～14.5％，毛利率介於57.5～59.5％之間，營業利益率介於47～49％之間。