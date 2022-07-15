志強-KY(6768)挾著訂單滿載、產能利用率高，第2季營收及獲利聯袂創單季新高，EPS達2.31元，上半年EPS4.09元，創歷史同期新高。目前志強手中第3季訂單仍佳，可望維持淡季不淡的局面。

志強-KY第2季營收47.59億元，創上市後單季營收新高，每股稅後盈餘為2.31元，創新高紀錄；上半年營業毛利18.81億元，年增5.8%；營業利益為9.43億元，年增12.1%；稅前淨利9.99億元，年增19.2%，每股稅後盈餘為4.09元，年增14.6%，今年上半年營收與每股稅後盈餘齊創新高。

志強-KY為國際知名運動品牌鞋類供應商，並專注於專業足球鞋領域，全球每5雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場年複合成長率為5.01%，全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定。