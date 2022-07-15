隨著新冠肺炎疫情緩步降溫，邊境管制措施逐漸鬆綁，睽違2年也終於要有外國明星來台，韓團「AB6IX」繼2019年首次巡演粉絲見面會後，相隔3年宣布啟動全球巡迴活動，6月以首爾為起點，陸續前往東京、紐約、亞特蘭大、洛杉磯、曼谷等地，11月也即將來到台北站，第三度來台與粉絲相見歡。

「AB6IX」由田雄、金東賢、朴佑鎭以及李大輝所組成，能歌善舞的4人全方位發展，5月推出迷你五輯《A to B》，主打歌《SAVIOR》是一首嘻哈風格歌曲，唱出宛如被重力所吸引的戀人情感，充滿性感的成熟魅力，牢牢抓住粉絲的目光，這次宣布來台消息，也讓ABNEW（官方粉絲名）掀起熱烈歡呼聲。

「2022 AB6IX FAN CONCERT ‘ AB_NEW AREA ‘ IN TAIPEI」預計於11月4日在台北國際會議中心（TICC）登場，這也是他們繼2020年來台參加超級巨星紅白藝能大賞後，時隔2年訪台與歌迷再會，為了報答粉絲一直以來的支持和喜愛，他們將通過此次巡演呈現一個特別的舞台，相關活動訊息請持續追蹤遠雄創藝 Farglory Creative官方臉書粉絲專頁。