宜蘭國際童玩藝術節今年復辦，在園區的野外劇場會推出專業亮點團隊演出，今天（15日）縣長林姿妙前往童玩節園區，向民眾推薦「MRG魔幻奇藝馬戲家族」及「天馬戲劇創作劇團」，邀請民眾來到童玩節園區，感受兼具力與美的奇藝馬戲之夜。

今年童玩節從7月2日舉辦到8月14日，園區野外劇場晚上規畫精彩演出，「MRG魔幻奇藝馬戲家族」演出時間是7月15日至21日晚間7時至8時，「天馬戲劇創作劇團」是15日至17日傍晚，有高空馬戲特技、雜耍、體操、小丑默劇等表演。

林姿妙說，今年童玩節希望讓大小朋友看到國際級不同特技、雜技專業團隊，邀請大人帶著小孩一同到童玩節「酷樂宜夏」，擁有魔幻的夏日歡樂回憶。

宜蘭縣文化局表示，童玩節在7月22至24日、22至28日及29至31日預計有「法荷環保打擊樂團LED幻鼓秀」、「台灣Oboe王子蔡興國＆美洲AMIGO樂團」和「夢想小丑劇團─金氏紀錄泡泡秀」帶來不同的國際亮點演出，詳細演出資訊可上官網（https：／／www.yicfff.tw／）查詢。