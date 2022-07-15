由魔方數位代理的部落奇幻秘境冒險RPG手遊《秘境傳說：神木遺跡》於本週推出全新版本「槍炮大師」，開放星島部落第五位職業「槍炮師」，並新增寵物「SSR小火龍」、「職業轉換」系統、限時跨服活動「華麗秀場」及坐騎「烈金獅王」等多項內容，邀請玩家們一起開啟全新秘境探險之旅！

「槍炮師」全新職業登場

「槍炮師」是一位成熟性感的御姐角色，並與那火辣的外表一般，擁有強大的作戰能力。使用重機槍作為武器，擅長遠距離對敵人進行精準打擊，還能夠藉由地雷部署和呼叫空襲支援，限制敵人行動並造成大量傷害，是具備多方位作戰能力的遠程高火力持續輸出型職業，玩家豐富的戰鬥思路將為「槍炮師」帶來更多的可能性。

「槍炮師」遠程高火力輸出 多方位作戰

絕版「SSR小火龍」新版本登入即送

歡慶新版本登場，現在登入遊戲，即可領取全新主題寵物「SSR小火龍」，還能培養進化為超強火屬性「熾焰神威龍」，絕版寵物，僅此一隻，千萬別錯過！此外，官方還準備了槍炮師專屬虛寶碼「gun2022」，以及新版本的諸多玩法內容等待著獵人們前來探索。

SSR絕版寵物「小火龍」登入送

新增「職業轉換」、限時開啟「華麗秀場」跨服選秀

玩家等級達到120級即可使用「職業轉換書」道具，選擇任意其他職業進行轉換，轉換後身上的裝備等會自動轉換，但背包和倉庫中限定性別的裝備道具需要自行交易。

職業自由轉職

「華麗秀場」為跨服選秀限時玩法，玩家們需要結合主題進行穿搭比拼，經過四個階段逐輪投票爭奪「華麗巨星」，還能贏取限定稱號、法陣，而參加比賽及參與投票均可獲得「華麗獎章」，可以在華麗商城中兌換好禮。