瑞士奢侈精品集團歷峰(Richemont)在周五公布財報，指出在4~6月美國和歐洲銷售的上升，抵銷了中國銷售大跌37%的影響。

雖然新冠疫情的解封，帶動了珠寶和奢侈手錶的需求，但是中國新一波的防疫封鎖，衝擊到4月和5月表現。精品同業Swatch集團和博柏利(Burberry)在本周都指出類似處境。

擁有IWC手錶和萬寶龍等品牌的歷峰集團也感受到中國關店的衝擊，上季銷售減少37%。歷峰也表示，隨著中國管制的放鬆，六月銷售下跌幅度放緩至12%。

中國周五發表經濟數據，上季GDP僅年增0.4%，表現不如預期，並且出現季減2.6%。該消息也打擊了歷峰周五股價。

花旗分析師Thomas Chauvet指出，美國總體數據偏弱，而中國的復甦形勢存在不確定性。

由於集團偏重於珠寶業務，歷峰第一財季(4~6月)銷售來到52.64億歐元，年增12%，表現優於Swatch集團在上半年的銷售成長12%。。

歷峰表示，強勁的美國消費者，讓美國市場銷售年增25%，而在外國(主要是來自美國和中東)遊客帶動下，歐洲市場更是大增42%。

歷峰周五股價暫跌3.9%，為16862瑞士法朗。歷峰今年以來股價已下跌26%。