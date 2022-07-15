封測廠矽格(6257)、其旗下台星科(3265)通過每股配息4.1元、2.3元，分別在本周四、二除息交易日，雖然外資站空方，但投信持續力挺，母子兩檔連續兩天上揚，雙雙邁向填息路。

矽格6月營收17.5億元，月增0.2%、年增21.3%；第2季營收51.5億元，季增11.5%、年增22.5%；上半年營收97.7億，年增26.8%。6月、第2季、上半年營收全寫新高紀錄。

台星科6月營收4億元，月增8.2%、年增64.8%；第2季營收11.1億元，季增14.9%、年增59.2%；上半年營收20.8億元，年增51.3%。

矽格公司表示，6月主要客戶訂單動能仍持續穩健，轉投資公司客戶下單也持續增加，大陸投資公司及部分子公司營收也創歷史新高。所有晶片測試線稼動率均維持一定熱度。矽格6月合併營收創歷史新高。矽格公司進一步表示，主要客戶訂單在網通晶片持續增加，車用晶片微幅上升，記憶體及消費性晶片持平，僅手機、繪圖及PC晶片微幅減少。預估第三季營運仍能維持審慎樂觀。