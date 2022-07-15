第三十一屆時報金犢獎國際競賽，今年度攜手台新銀行公益慈善基金會以公益活動「您的一票，決定愛的力量」為創作主題，推出主視覺設計獎，並以「認真永續」為慈善公益主軸，希望在傳遞愛的力量的同時邁向永續的未來，同時今年度入圍獲獎優秀作品自7月25日起也將在台新銀行仁愛金控大樓外牆窗貼展示。

榮獲金犢獎作品「無界之愛」，創作者為嶺東科大視傳系林昊萱，指導老師為黃庭超，作品利用樹來比喻愛的力量，樹根代表愛的根源，用不同顏色的手堆疊代表愛是不分性別、年齡與種族的，愛的力量越大，樹開的就越茂盛，樹葉的形式以愛的形狀來呈現，樹葉的顏色搭配也與樹根裡的手，顏色相互呼應，讓樹根與樹葉有所連貫性，每個人手中的一票，對大樹來說都是重要的養分，希望大家藉由投票，為大樹的根持續帶來養分，而大樹也為人類與地球，永續散發出更多的愛與活力，讓世界的各個角落充滿愛。

金犢獎作品「無界之愛」。（圖／時報獎執委會提供）

獲獎同學林昊萱接受專訪時提到很開心可以獲得這個獎項，感謝老師的指導與意見，此作品呈現出人類與科技的結合，共同用愛去灌溉生命、滋養大地的概念，世界上所有事物都有愛與被愛的權利。

金犢獎得獎者嶺東科大視傳系林昊萱。（圖／時報獎執委會提供）

台新銀行公益慈善基金會執行長郝名媛專訪時表示，在眾多作品中要脫穎而出的關鍵在於是否能同時符合「認真永續」兩個精神，這次透過與時報金犢獎的合作，徵求到更多青年才子的創意點，也能藉由作品讓大家看到學生的活力及創意精神。台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘勉勵參賽同學，無論是怎樣的創意，要想如何跟別人不一樣，拿出超越的精神，才是一個好作品的來源。

時報金犢獎評審主席張志浩則表示從年輕人的想法去看世界，會發現有一股純真的力量在作品裡，這也是一種啟發，多學習年輕人的認真，投入用心表達關懷與關愛，同時也支持活動持續的走下去。