台灣第一名模林志玲和日本男團「放浪兄弟」(EXILE)成員AKIRA結婚4年，今年除夕傳出喜獲麟兒，一家三口過著溫馨生活，目前她較少出現在螢光幕，將重心放在照顧家庭之中，至於婚後升格「國民姊夫」AKIRA則不停拍攝廣告，賺取奶粉錢養家，近日接下的代言宣傳片曝光，帥氣模樣迷暈不少粉絲。

去(2021)年AKIRA確定成為日本男性沙龍DANDY HOUSE代言人，近期拍攝好的形象短片在IG釋出，影片中，AKIRA披著白色絲質睡袍，對著鏡頭定眼放送迷人電眼，接著的幾個按摩特寫，凸顯出他的結實二頭肌和背肌，散發出濃濃男性荷爾蒙；隨後AKIRA走進臥室更衣，脫去身上睡袍，胸肌和腹肌跟著見客。

此時，站在臥室鏡子前的AKIRA，對鏡露出大片巧克力腹肌後，換上白色襯衫後別上袖扣，展現精緻男士品味，仔細整理穿著，最後才套上黑色雙排扣禮服，拍出來的挺拔英姿撩動女性芳心；在影片的最後一幕，AKIRA現身在日本街道上，左手牽著一條狗散步，右手則插在西裝褲口袋，顯得十分輕鬆愜意。

影片曝光後激起網友一陣討論，「姊夫好酷身材一級棒」、「看得都好想摸姊夫哦」、「前面盛裝打扮是為了和狗散步」、「姊夫很高興見到你好帥喔」、「眼睛從沒離開過姊夫的肌肉」、「壯碩肌肉配上男子氣概真羨慕你老婆」、「身體非常強壯很酷我們很喜歡」、「你老婆志玲姐姐好幸福」、「最強最酷的AKIRA」。